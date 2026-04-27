Трамп пошутил про скорость бега устроившего стрельбу в Белом доме Аллена

Трамп пошутил про скорость бега устроившего стрельбу в Белом доме Коула Аллена, порекомендовав Национальной футбольной лиге подписать с ним контракт. Об этом политик сказал в интервью CBS News.

«Вы знаете, говорят, он пробежал 45 ярдов (~41 м), он просто подбежал (к охранному пункту — прим. ред.), потом — бум! И проскочил насквозь», — сказал американский лидер.

Стрельба произошла 25 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал.

Стрелком оказался 31-летний разработчик видеоигр и репетитор Коул Аллен. В 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис. Тем временем мировые лидеры выразили солидарность с главой Белого дома после инцидента со стрельбой.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе осуждал Трампа за нежелание помочь Украине.