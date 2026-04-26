Губернатор Севастополя призвал граждан помочь защитить город

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал местных жителей вступать в отряды обороны города.

Он напомнил, что отряд «Севастополь» был сформирован еще в конце 2023 года.

«За эти два года отряд значительно вырос. Бойцы прошли серьезное обучение и сейчас круглосуточно несут боевую вахту. Это работа, от которой напрямую зависит безопасность Севастополя и его жителей», — подчеркнул губернатор.

Утром 26 апреля Развожаев заявил, что произошла самая массированная атака на город — силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 71 воздушную цель. Обломки украинских беспилотников попали в кардиологическое отделение первой городской больницы, один человек был ранен. Повреждения также получили 34 многоквартирных и 17 частных домов, два магазина и станция техобслуживания. В результате произошедшего одного человека спасти не удалось.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что массированная воздушная атака ВСУ на Севастополь является актом отчаяния.

