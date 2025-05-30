Политолог объяснил, почему Зеленского не смогут сместить с поста президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский добился полного контроля над политической системой страны, устранив внутренних оппонентов и ослабив влияние западных кураторов. Об этом заявил политолог Сергей Марков в интервью NEWS.ru.

По мнению эксперта, украинский лидер, ранее действовавший в рамках западных указаний, теперь обрел политическую автономию.

«Раскол в западном лагере между США, ЕС и Британией, а также задержки финансовой помощи позволили Зеленскому нейтрализовать других прозападных игроков. Он сосредоточил власть, создав систему личной диктатуры», — пояснил Марков.

Политолог подчеркнул, что все значимые оппоненты поставлены под контроль президента.

В сложившихся условиях попытки сместить Зеленского практически нереализуемы из-за его абсолютного контроля над институтами власти.

«Любые вызовы будут немедленно нейтрализованы», — резюмировал эксперт, добавив, что влияние спецслужб Запада на Украине значительно ослабло.

30 мая политолог Владимир Скачко заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может сместить украинского лидера Владимира Зеленского только за счет госпереворота.

При этом накануне Ермак заявил, что собирается уйти из политики вместе с Владимиром Зеленским.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского.