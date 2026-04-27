Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

На Украине заявили о подготовке переворота против Зеленского

Политолог Бортник: на Украине обсуждают тихий переворот против Зеленского
Liesa Johannssen/Reuters

На Украине обсуждают «тихий переворот» против президента страны Владимира Зеленского. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Он сообщил, что есть слухи о том, что председателя Верховной рады Руслана Стефанчука могут заменить на руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. После этого будет сформирована «очень разношерстная» новая коалиция, сказал эксперт.

«Потом произойдет смена главы парламента», — продолжил он.

По словам политолога, затем будет назначен новый премьер-министр Украины.

Бортник отметил, что такая схема необходима для ограничения власти Зеленского, что, по сути, является «тихим переворотом». Вместе с тем он подчеркнул, что «эта новая связка, коалиция правительства, начнет дискуссию о разграничении полномочий» с президентом и «может конкурировать с ним за власть».

До этого Зеленский заявил, что остается открытым вопрос, чего на самом деле хотят США: провести выборы нового лидера на Украине или просто «сменить» его.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее политолог объяснил, почему Зеленского не смогут сместить с поста президента Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
