На Украине обсуждают «тихий переворот» против президента страны Владимира Зеленского. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Он сообщил, что есть слухи о том, что председателя Верховной рады Руслана Стефанчука могут заменить на руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. После этого будет сформирована «очень разношерстная» новая коалиция, сказал эксперт.

«Потом произойдет смена главы парламента», — продолжил он.

По словам политолога, затем будет назначен новый премьер-министр Украины.

Бортник отметил, что такая схема необходима для ограничения власти Зеленского, что, по сути, является «тихим переворотом». Вместе с тем он подчеркнул, что «эта новая связка, коалиция правительства, начнет дискуссию о разграничении полномочий» с президентом и «может конкурировать с ним за власть».

До этого Зеленский заявил, что остается открытым вопрос, чего на самом деле хотят США: провести выборы нового лидера на Украине или просто «сменить» его.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

