Военный эксперт раскрыл, способны ли роботы захватить позицию в зоне СВО

Denes Meszaros/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что роботы смогли захватить российские позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Эксперт допустил, что беспилотные системы противника действительно могли атаковать позиции Вооруженных сил (ВС) РФ. Однако, по его словам, взять территорию под контроль они не в состоянии, поскольку на нынешнем этапе технического развития дронам не по плечу удержание земли.

«Если на каком-то отдельном кусочке фронта, в каком-то отдельном окопе появился роботизированный комплекс, это не значит, что он захватил что-то. У нас такие комплексы используются постоянно, но всегда эти комплексы идут впереди для того, чтобы обеспечить дорогу пехоте. Пехоты у них нет, так что говорить о захвате не приходится», — сказал Сивков.

13 апреля Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы «впервые в истории» взяли под контроль позиции ВС России в зоне СВО исключительно беспилотными платформами — наземными роботизированными комплексами (НРК) и дронами. При этом он не уточнил, какие именно территории были «захвачены» украинской армией.

Ранее в Германии рассказали о проблемах с новыми дронами.

 
Рубль укрепился уже на 15%. Чего ждать от валюты до лета
