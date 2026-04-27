В Кремле рассказали, как часто Путину докладывают об атаках ВСУ на регионы РФ

Президенту России Владимиру Путину по несколько раз в сутки докладывают об атаках украинских войск на регионы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что российский лидер постоянно получает соответствующую информацию.

«Президент <...> несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня получает сводки о всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и его принимаемых мер», — уточнил представитель Кремля.

27 апреля министерство обороны России заявило, что в течение ночи над территорией страны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Все цели были нейтрализованы в Брянской области.

В ночь на 26 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 203 дрона по российским регионам. Часть БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, в Крыму и столичном регионе. Кроме того, беспилотники перехватили в 14 областях — Тамбовской, Ростовской, Владимирской, Калужской, Ярославской, Белгородской, Рязанской, Новгородской, Липецкой, Вологодской, Брянской, Смоленской, Тверской и Воронежской.

Ранее Путин поинтересовался состоянием здоровья чиновника, пострадавшего из-за атаки украинского БПЛА.

 
