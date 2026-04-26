В России за ночь отразили атаки более 200 украинских дронов

Минобороны РФ заявило о перехвате 203 украинских БПЛА в течение ночи
Более двух сотен украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над территорией России в ночь на 26 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«В период с 20:00 мск 25 апреля до 7:00 мск 26 апреля дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваторией Черного моря, а также в Крыму и столичном регионе. Кроме того, атаки отразили в 14 областях — Владимирской, Новгородской, Смоленской, Ярославской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Калужской, Белгородской, Липецкой, Тверской, Ростовской, Рязанской и Вологодской.

Как рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, в регионе после атаки БПЛА выявили повреждение трубопровода с серной кислотой. По словам главы региона, речь идет об инфраструктурном объекте на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит». Возгорания не произошло, превышение предельно допустимой концентрации серной кислоты в воздухе отсутствует. Предварительно, пострадали пять человек. Их доставили в больницы с ожогами.

Ранее в Севастополе мужчину не спасли после атаки украинских дронов.

 
