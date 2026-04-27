Вагенкнехт раскритиковала Мерца за планы по строительству соцжилья на Украине

Сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ), немецкий политик Сара Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети X раскритиковала планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца по финансированию строительства социального жилья на Украине.

«В то время как в Германии не хватает 1,4 миллиона единиц доступного жилья, правительство Мерца взяло на себя обязательство строить «доступное социальное жилье» на Украине. Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве?» — отметила Вагенкнехт.

Депутат добавила, что Мерцу стоило бы стимулировать государственное и некоммерческое жилищное строительство в Германии, вместо того, чтобы тратить деньги на «коррумпированную Украину».

Накануне член Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что канцлер Германии, предложивший усилить интеграцию Украины в Европейский союз (ЕС), сошел с ума.

24 апреля газета Le Monde писала, что европейские лидеры с осторожностью смотрят на перспективы вступления Украины в ЕС и не готовы предоставлять ей какие-либо льготы на этом пути: их беспокоят влияние боевых действий на экономику страны и «сохраняющиеся проблемы коррупции».

