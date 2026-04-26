В Европарламенте считают, что канцлер Германии Мерц сошел с ума

Канцлер Германии, предложивший усилить интеграцию Украины в Европейский союз (ЕС), сошел с ума. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написала член Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

«Кто-то здесь серьезно сошел с ума! <...> Мерц хочет содействовать полному вступлению Украины в ЕС, предложив ей прямо сейчас участвовать в работе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента», — отметила депутат.

Она обратила внимание, что Украина в данный момент не имеет права голоса в региональном содружестве. Несмотря на это, ее интересы в ЕС представлены и защищены куда лучше, чем интересы Польши — полноправного члена. Зайончковская-Герник выразила уверенность, что «с таким мощным немецким лобби» Киев в конце концов добьется и права голоса в союзе.

24 апреля канцлер Германии выступил против немедленного принятия Украины в ЕС. В то же время он рассказал, что хочет добиться «более тесного привлечения [данной страны] к работе европейских институтов».

Ранее Зеленский отверг идею «символического» членства Украины в ЕС.