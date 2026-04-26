Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Европарламенте считают, что канцлер Германии Мерц сошел с ума

Зайончковская-Герник: Мерц сошел с ума, пытаясь интегрировать Украину в ЕС
Michael Kappeler/Global Look Press

Канцлер Германии, предложивший усилить интеграцию Украины в Европейский союз (ЕС), сошел с ума. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написала член Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

«Кто-то здесь серьезно сошел с ума! <...> Мерц хочет содействовать полному вступлению Украины в ЕС, предложив ей прямо сейчас участвовать в работе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента», — отметила депутат.

Она обратила внимание, что Украина в данный момент не имеет права голоса в региональном содружестве. Несмотря на это, ее интересы в ЕС представлены и защищены куда лучше, чем интересы Польши — полноправного члена. Зайончковская-Герник выразила уверенность, что «с таким мощным немецким лобби» Киев в конце концов добьется и права голоса в союзе.

24 апреля канцлер Германии выступил против немедленного принятия Украины в ЕС. В то же время он рассказал, что хочет добиться «более тесного привлечения [данной страны] к работе европейских институтов».

Ранее Зеленский отверг идею «символического» членства Украины в ЕС.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
