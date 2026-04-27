Планы властей Берлина запретить георгиевские ленты на 8 и 9 Мая являются свидетельством возрождения нацизма. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Попытки исказить историю, попытки забыть правду о происходящих событиях связаны с тем, что и символы, и памятники уничтожаются. Поэтому это позиция сегодня современного Запада, возрождение нацизма, его сути. [Это] сегодня те существующие реалии, которые есть в политике, проводимой Западом», — подчеркнул парламентарий.

Как отметил Чепа, политика отрицания советской и российской символики, связанной с Победой, характерна не только для Европы, но и, к примеру, для Японии.

В столице Германии 8 и 9 мая, скорее всего, будут вновь запрещены георгиевские ленты.

В полиции отметили, что пока власти не пришли к окончательному решению, но, судя по всему, 8 и 9 мая в Берлине будут действовать те же ограничения, которые были введены в прошлом году. Это значит, что под запретом окажется вся советская и российская символика, включая и георгиевские ленты.

Ранее Лукашенко высказался о георгиевской ленточке и белорусском символе Победы.