Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме назвали возрождением нацизма планы Берлина запретить георгиевские ленты на 9 Мая

Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Планы властей Берлина запретить георгиевские ленты на 8 и 9 Мая являются свидетельством возрождения нацизма. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Попытки исказить историю, попытки забыть правду о происходящих событиях связаны с тем, что и символы, и памятники уничтожаются. Поэтому это позиция сегодня современного Запада, возрождение нацизма, его сути. [Это] сегодня те существующие реалии, которые есть в политике, проводимой Западом», — подчеркнул парламентарий.

Как отметил Чепа, политика отрицания советской и российской символики, связанной с Победой, характерна не только для Европы, но и, к примеру, для Японии.

В столице Германии 8 и 9 мая, скорее всего, будут вновь запрещены георгиевские ленты.

В полиции отметили, что пока власти не пришли к окончательному решению, но, судя по всему, 8 и 9 мая в Берлине будут действовать те же ограничения, которые были введены в прошлом году. Это значит, что под запретом окажется вся советская и российская символика, включая и георгиевские ленты.

Ранее Лукашенко высказался о георгиевской ленточке и белорусском символе Победы.

 
Теперь вы знаете
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!