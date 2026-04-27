Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Берлине планируют запретить на 9 мая георгиевские ленты

Власти Берлина хотят запретить 8 и 9 мая российскую и советскую символику
Александр Кряжев/РИА Новости

В столице Германии 8 и 9 мая, скорее всего, будут вновь запрещены георгиевские ленты. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции Берлина сообщает газета «Известия».

В полиции отметили, что пока власти не пришли к окончательному решению, но, судя по всему, 8 и 9 мая в Берлине будут действовать те же ограничения, которые были введены в прошлом году. Это значит, что под запретом окажется вся советская и российская символика, включая и георгиевские ленты.

24 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила георгиевскую ленту со святой водой по тому, как на нее реагирует «нечисть».

В апреле 2025 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, комментируя запрет на георгиевские ленточки, заявила, что Германия отступает от признания итогов Второй мировой войны, собственной вины, покаяния за содеянное против народов Европы и мира зло.

Лукашенко высказался о георгиевской ленточке и белорусском символе Победы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!