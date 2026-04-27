В столице Германии 8 и 9 мая, скорее всего, будут вновь запрещены георгиевские ленты. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции Берлина сообщает газета «Известия».

В полиции отметили, что пока власти не пришли к окончательному решению, но, судя по всему, 8 и 9 мая в Берлине будут действовать те же ограничения, которые были введены в прошлом году. Это значит, что под запретом окажется вся советская и российская символика, включая и георгиевские ленты.

24 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила георгиевскую ленту со святой водой по тому, как на нее реагирует «нечисть».

В апреле 2025 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, комментируя запрет на георгиевские ленточки, заявила, что Германия отступает от признания итогов Второй мировой войны, собственной вины, покаяния за содеянное против народов Европы и мира зло.

Лукашенко высказался о георгиевской ленточке и белорусском символе Победы.