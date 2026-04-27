Россиян предостерегли от поездок в популярные страны из-за риска экстрадиции

Россиянам напомнили о странах, связанных с США соглашениями об экстрадиции
Некоторые популярные у российских туристов страны связаны с США соглашениями об экстрадиции, что является дополнительными рисками для граждан РФ при нахождении за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Госдепартамента США.

Согласно документам, к таким странам относятся Грузия, Турция, Таиланд, Мексика, Сербия и Франция.

В целом в настоящее время соглашения об экстрадиции заключены у США с более чем 110 странами.

До этого МИД РФ опубликовал предупреждение для россиян, намеревающихся выезжать за границу, «о возросшей угрозе задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США».

Ранее МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Мали из-за атак радикальных исламистов.

 
