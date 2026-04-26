МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Мали

В МИД призвали россиян воздержаться от поездок в Мали
Abdolah Ag Mohamed/Reuters

Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Мали.

В ведомстве подчеркнули, что Москва выражает глубокую обеспокоенность происходящими событиям.

«МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто уже находится на ее территории, принять необходимые меры для обеспечения личной безопасности», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что 25 апреля российские войска, входящие в Африканский корпус, помогают отражать одну из самых масштабных атак радикальных исламистов в Мали, организованную из района Азавада. По имеющейся информации, боевикам удалось сформировать группировку численностью свыше двух тысяч человек для удара одновременно по четырем городам. Около 10:00 мск джихадисты начали нападение на военные объекты в Кидале, Гао, Севаре и Кати.

Ранее сепаратисты-туареги заявляли о захвате города Кидаль на севере Мали.

 
