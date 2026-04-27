Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Ким Чен Ын оценил беспрецедентность участия КНДР в операции в Курской области

Ким Чен Ын назвал зарубежную военную операцию «небывалой в истории борьбой»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе церемонии открытия Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции назвал операцию по освобождению Курской области беспрецедентным примером борьбы в защиту мира и суверенитета. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын отметил стратегическое значение операции по освобождению Курской области, в ходе которой армии двух стран — КНДР и РФ, <...>, в одном окопе сражались плечом к плечу в защиту мира и суверенитета», — говорится в сообщении.

По его словам, зарубежная операция стала «небывалой в истории борьбой, развернутой воинами, откликнувшимися со своей совестью и моральным правом на приказ партии и Родины».

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов и Ким Чен Ын обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между странами на встрече в Пхеньяне.

Глава российского военного ведомства отметил высокий уровень двусторонних отношений, подчеркнув, что они находятся на «беспрецедентно высоком уровне». По его словам, текущий год также обещает быть насыщенным в части контактов между странами.

Также Белоусов поблагодарил Ким Чен Ына за приглашение принять участие в открытии музейно-мемориального комплекса, посвященного боевым подвигам военнослужащих КНДР в Курской области.

Ранее Путин поблагодарил Ким Чен Ына за вклад КНДР в освобождение Курской области.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
