Ким Чен Ын оценил беспрецедентность участия КНДР в операции в Курской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе церемонии открытия Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции назвал операцию по освобождению Курской области беспрецедентным примером борьбы в защиту мира и суверенитета. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын отметил стратегическое значение операции по освобождению Курской области, в ходе которой армии двух стран — КНДР и РФ, <...>, в одном окопе сражались плечом к плечу в защиту мира и суверенитета», — говорится в сообщении.

По его словам, зарубежная операция стала «небывалой в истории борьбой, развернутой воинами, откликнувшимися со своей совестью и моральным правом на приказ партии и Родины».

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов и Ким Чен Ын обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между странами на встрече в Пхеньяне.

Глава российского военного ведомства отметил высокий уровень двусторонних отношений, подчеркнув, что они находятся на «беспрецедентно высоком уровне». По его словам, текущий год также обещает быть насыщенным в части контактов между странами.

Также Белоусов поблагодарил Ким Чен Ына за приглашение принять участие в открытии музейно-мемориального комплекса, посвященного боевым подвигам военнослужащих КНДР в Курской области.

Ранее Путин поблагодарил Ким Чен Ына за вклад КНДР в освобождение Курской области.