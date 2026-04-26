Белоусов провел переговоры с Ким Чен Ыном

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Белоусов обсудил с Ким Чен Ыном военное сотрудничество России и КНДР

Министр обороны России Андрей Белоусов и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между странами на встрече в Пхеньяне. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны РФ.

По итогам встречи стороны достигли договоренности перевести военное сотрудничество на «устойчивую долгосрочную основу».

«Готовы подписать в этом году План российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов», — сказал Белоусов.

Глава российского военного ведомства отметил высокий уровень двусторонних отношений, подчеркнув, что они находятся на «беспрецедентно высоком уровне». По его словам, текущий год также обещает быть насыщенным в части контактов между странами.

Белоусов поблагодарил Ким Чен Ына за приглашение принять участие в открытии музейно-мемориального комплекса, посвященного боевым подвигам военнослужащих КНДР в Курской области.

В настоящее время в Пхеньяне находится российская делегация, которую возглавляют Белоусов и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Накануне председатель Госдумы встретился с Ким Чен Ыном. Во время беседы депутат поблагодарил северокорейского лидера и народу КНДР за поддержку в освобождении Курской области, где корейские военнослужащие сражались вместе с российскими солдатами и офицерами. Он добавил, что стороны вместе чтят память воинов, отдавших жизнь за свободу Родины.

Ранее Путин поблагодарил Ким Чен Ына за вклад КНДР в освобождение Курской области.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!