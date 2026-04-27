Кипрский журналист предупредил Зеленского о повторении стрельбы на приеме с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский из-за недовольства украинцев должен опасаться инцидента со стрельбой подобного тому, который случился на приеме с участием президента США Дональда Трампа. Об этом в эфире YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

По мнению журналиста, такие люди, как Коул Аллен — подозреваемый в стрельбе на ужине с американским лидером, выбирают в качестве своих жертв тех, кем недовольны. Поэтому Зеленскому стоит принять меры безопасности, учитывая отношения к властям на Украине, считает Христофору.

Журналист также отметил, что вызывает вопросы и большое количество оружия у Аллена в Вашингтоне.

«А теперь представьте сколько нелегального оружия в ходу на Украине», — подытожил Христофору.

Стрельба произошла 25 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал.

Стрелком оказался 31-летний разработчик видеоигр и репетитор Коул Аллен. В 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис. Тем временем мировые лидеры выразили солидарность с главой Белого дома после инцидента со стрельбой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали, что подозреваемый в стрельбе осуждал Трампа за нежелание помочь Украине.