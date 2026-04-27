Политик Мема призвал ЕС отменить санкции против РФ и покупать ее энергоресурсы

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в интервью РИА Новости призвал Европейский союз (ЕС) отменить санкции против России и снова покупать российские энергоресурсы.

По его мнению, это позволит вновь обеспечить большую стабильность на мировом рынке. Однако, вместо этого ЕС продолжает стратегию провала, которая не приносит пользы ее экономике, отметил Мема.

Политик также назвал антироссийские санкции «формой насилия», которая в конечном итоге вредит интересам самой Европы.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В него, среди прочего, вошел запрет на операции с 20 российскими банками, ограничения, связанные с криптовалютой RUBx, а также запрет на любую поддержку развития цифрового рубля. Под санкциями также оказались 12 российских нефтеперерабатывающих предприятий и 16 зарубежных компаний, в том числе шесть китайских.

25 апреля в министерстве коммерции Китая заявили, что КНР примет меры для защиты китайских компаний, которые оказались в 20-м пакете санкций Европейского союза против России.

Ранее Европу предупредили о расплате за санкции против России, затронувшие Китай.