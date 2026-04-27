В Госдуме прокомментировали требования МИД Эстонии к России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что требования главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна к России вернуть Украине контроль над энергообъектами являются гнусными.

«Главе МИД Эстонии следовало бы прикусить язык и прекратить делать гнусные заявления в отношении России. ... не зная броду, не суйся в воду», — поделился Шеремет.

Он призвал эстонского дипломата вспомнить, что вся энергетическая инфраструктура, в том числе в его стране, была построена во время СССР.

26 апреля Цахкна в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС призвал Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС и другими объектами энергетики, а также потребовал новых санкций против Москвы.

Цахкна утверждает, что Москва якобы «не усвоила уроки» 1986 года. По его словам, ВС РФ атакуют энергетическую инфраструктуру республики и держат Запорожскую АЭС под своим контролем.

26 апреля исполнилось 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабу ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Сама авария произошла примерно в 15 километрах от города Чернобыля, на территории Киевской области. Больше всего от последствий пострадала Белоруссия: доля площади радиационного загрязнения там оценивается примерно в 23% от общей территории республики.

Ранее президент Молдавии приехала на Украину в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.