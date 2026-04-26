Президент Молдавии приехала на Украину в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

«Страна.ua»: Санду и Зеленский посетят Чернобыль в годовщину аварии на АЭС
Президент Молдавии Майя Санду прибыла в столицу Украины. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Журналисты выяснили, что глава республики вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским планирует посетить Чернобыль. Визит будет приурочен к 40-й годовщине аварии на расположенной в городе атомной электростанции (АЭС).

В конце марта Санду заявила, что Молдавия готова присоединиться к так называемой коалиции желающих Европейского союза (ЕС) по оказанию помощи Украине. Как отметила глава республики, Кишинев уже оказывает Киеву поддержку, обучая украинских специалистов по разминированию. По мнению молдавского лидера, участие республики в «коалиции желающих» не противоречит ее конституции, в которой прописан принцип постоянного нейтралитета.

18 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что «коалиция желающих» может в скором времени превратиться в «коалицию отжелавших». Он обратил внимание, что страны — члены объединения пытаются создать видимость решимости. Однако не похоже, что национальные интересы государств ЕС могут быть как-то «удовлетворены навязыванием откровенно реваншистской и милитаризованной политики», добавил дипломат.

Ранее в Молдавии забеспокоились, что могут стать частью транзита нелегального оружия с Украины.

 
