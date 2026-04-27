В ФРГ подсчитали, сколько бюджетных денег Меркель потратила на стрижки и макияж

Global Look Press

Экс-глава правительства Германии Ангела Меркель потратила из государственного бюджета на услуги парикмахера и визажиста около €65 тыс. Об этом сообщает пресс-служба бундестага ФРГ.

Как следует из официального ответа правительства ФРГ на запрос парламентской фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года расходы Меркель на парикмахерские и визажистские услуги составили €64 677.

Кроме того, за этот же период Меркель совершила девять поездок, обошедшихся госбюджету в более чем €10 тыс. В свою очередь, экс-канцлер Олаф Шольц совершил четыре поездки, израсходовав более €6 тыс.

Совокупные расходы на офисное оборудование двух бывших канцлеров составили €473 тыс. во втором полугодии 2024 года, €1,4 млн в 2025 году и €408 тыс. в первом квартале нынешнего года.

3 февраля стало известно, что имя Меркель нашли в рассекреченных минюстом США документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

