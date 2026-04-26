Дмитриев рассказал, в чем Евросоюз проиграл Китаю

Европейский союз объявил Китаю санкционную войну, которую при этом уже проиграл. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом Дмитриев отреагировал на новость о том, что власти Китайской Народной Республики пообещали принять меры, чтобы защитить китайские компании, попавшие в 20-й пакет санкций Евросоюза против России. Там предупредили, что ЕС понесет «всю ответственность за последствия». Пекин призвал Европейский союз немедленно исключить китайские компании и частных лиц из санкционного списка.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В него, среди прочего, вошел запрет на операции с 20 российскими банками, ограничения, связанные с криптовалютой RUBx, а также запрет на любую поддержку развития цифрового рубля. Под санкциями также оказались 12 российских нефтеперерабатывающих предприятий и 16 зарубежных компаний, в том числе шесть китайских.

Ранее ЕС объявил о подготовке 21-го пакета санкций против России.