Трамп дал Тегерану три дня

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп: у Ирана есть три дня до возможного удара по нефтяной инфраструктуре
Eugene Hoshiko/AP

У Ирана есть примерно три дня до возможного удара по нефтяной инфраструктуре. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«У Ирана остается около трех дней до того, как их нефтяная инфраструктура взорвется», — указал он.

Американский лидер подчеркнул, что, по его оценке, преимущество в переговорах находится у Соединенных Штатов.

«Все козыри на руках у США», — заключил он.

Также Трамп анонсировал скорое завершение конфликта с Ираном.

26 апреля с заявлением также выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он обратил внимание на несоответствие между действиями США и их заявлениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта. Пезешкиан сообщил, что Вашингтон по-прежнему продолжает оказывать давление на Тегеран, одновременно заявляя о готовности к переговорам. По его мнению, такая политика не способствует урегулированию ситуации, поскольку Иран не вступит в диалог «под давлением, угрозами или в условиях блокады».

На данный момент между США и Ираном действует перемирие, продленное на прошлой неделе. Однако движение судов через Ормузский пролив остается минимальным: его пересекают по пять кораблей в сутки, тогда как до конфликта проходило по 130.

Ранее Трамп рассказал об общении с Путиным.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!