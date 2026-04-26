Трамп дал Тегерану три дня

Трамп: у Ирана есть три дня до возможного удара по нефтяной инфраструктуре

У Ирана есть примерно три дня до возможного удара по нефтяной инфраструктуре. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«У Ирана остается около трех дней до того, как их нефтяная инфраструктура взорвется», — указал он.

Американский лидер подчеркнул, что, по его оценке, преимущество в переговорах находится у Соединенных Штатов.

«Все козыри на руках у США», — заключил он.

Также Трамп анонсировал скорое завершение конфликта с Ираном.

26 апреля с заявлением также выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он обратил внимание на несоответствие между действиями США и их заявлениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта. Пезешкиан сообщил, что Вашингтон по-прежнему продолжает оказывать давление на Тегеран, одновременно заявляя о готовности к переговорам. По его мнению, такая политика не способствует урегулированию ситуации, поскольку Иран не вступит в диалог «под давлением, угрозами или в условиях блокады».

На данный момент между США и Ираном действует перемирие, продленное на прошлой неделе. Однако движение судов через Ормузский пролив остается минимальным: его пересекают по пять кораблей в сутки, тогда как до конфликта проходило по 130.

