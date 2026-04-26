В Британии раскрыли, что скрывается за «постановочными объятиями» европейцев с Зеленским

Unherd: в ЕС зреет напряженность по вопросу дальнейшей поддержки Украины
В Европе зреют разногласия по вопросу дальнейшей поддержки Киева. Об этом сообщил британский новостной портал Unherd.

Как отметил автор статьи, страны ЕС публично демонстрируют сплоченность. Однако за всеми «постановочными объятиями» с президентом Украины Владимиром Зеленским зреет напряженность.

«Сложился шаткий и спорный консенсус в пользу дальнейшей поддержки Украины», — говорится в материале.

В Unherd, в частности, указали на «вопиющее лицемерие» ЕС в вопросе вступления Украины в союз. Декларируя «бесконечную солидарность», объединение готово предложить Киеву лишь облегченное членство, которое, по сути, равносильно вежливому отказу, говорится в публикации.

Также автор статьи считает, что Зеленскому становится все сложнее поддерживать легенду о том, что «Украина воюет за всю Европу» и что на кону стоит безопасность не одной страны, а всего континента.

До этого издание Politico опубликовало результаты опроса граждан Польши, Испании, Бельгии, Франции, Германии и Италии относительно поддержки Украины со стороны Европы. Как стало известно, 34% опрошенных из шести стран заявили, что Европа оказывает Украине недостаточную поддержку. В свою очередь 31% посчитал, что нынешний уровень поддержки является оптимальным, а 30% заявили, что Европа делает слишком много.

Поддержку Украины «слишком большой» назвали 42% итальянцев, 35% французов, 28% немцев, 27% бельгийцев, 23% поляков и 17% испанцев. При этом в недостаточной помощи Киеву со стороны ЕС уверены 24% итальянцев, 31% французов, 45% немцев, 38% бельгийцев, 20% поляков и 42% испанцев.

Ранее Зеленский выступил против частичного членства Украины в ЕС.

 
