Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

Путин обратится к законодателям и проведет совещание по безопасности на выборах

В планах президента РФ Владимира Путина ряд встреч с законодателями и совещание по безопасности на выборах. Об этом сообщил автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин.

«Путин проведет совещание по безопасности на выборах и обратится к Совету законодателей», — сообщил журналист.

Кроме того, президент посетит один из медицинских объектов. В повестке главы государства также значится новая серия международных контактов.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Путин 9 Мая проведет встречи с зарубежными лидерами, которые приедут в Москву. По словам представителя Кремля, многие иностранные политики изъявили желание приехать в столицу на празднование Дня Победы.

Также в мае Путин отправится с государственным визитом в Казахстан по приглашению главы республики Касым-Жомарта Токаева, сообщали в Кремле.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин никогда официально не уходит в отпуск.