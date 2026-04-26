Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

Путин обратится к законодателям и проведет совещание по безопасности на выборах
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

В планах президента РФ Владимира Путина ряд встреч с законодателями и совещание по безопасности на выборах. Об этом сообщил автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин.

«Путин проведет совещание по безопасности на выборах и обратится к Совету законодателей», — сообщил журналист.

Кроме того, президент посетит один из медицинских объектов. В повестке главы государства также значится новая серия международных контактов.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Путин 9 Мая проведет встречи с зарубежными лидерами, которые приедут в Москву. По словам представителя Кремля, многие иностранные политики изъявили желание приехать в столицу на празднование Дня Победы.

Также в мае Путин отправится с государственным визитом в Казахстан по приглашению главы республики Касым-Жомарта Токаева, сообщали в Кремле.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин никогда официально не уходит в отпуск.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!