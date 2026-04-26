Военкор иронично отреагировал на фото сидящего на полу посла Украины в США

Военкор Коц: послу Украины Стефанишиной на ужине с Трампом определили ее место

Военкор Александр Коц заявил, что послу Украины в США Ольге Стефанишиной указали на ее место, комментируя выложенную дипломатом фотографию, где она сидит на полу после стрельбы на торжественном ужине с участием Дональда Трампа. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Пожалуй, самые забавные новости с очередного покушения на американского президента генерируют украинцы. Посол незалежной Стефанишина публикует фото, как она сидит на полу. Видимо, в момент задержания преступника», — написал Коц.

При этом он отметил, что остальные гости мероприятия «спокойно сидят за столами». В связи с этим журналист предположил, что Стефанишина «решила немного сгустить краски для пущего информационного эффекта».

По его оценке, это «получилось двусмысленно».

Вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) в отеле Washington Hilton произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп.

Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. При этом в 1981 году в этом же отеле Washington Hilton покушались на президента Рональда Рейгана.

Ранее посол Украины оказалась свидетелем стрельбы на ужине с участием Трампа.