Посол Украины оказалась свидетелем стрельбы на ужине с участием Трампа

Посол Украины в США Ольга Стефанишина находилась на торжественном мероприятии с участием президента Дональда Трампа, где произошла стрельба. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Стефанишина назвала произошедшее «покушением» на президента США. Она отметила, что с ним и первой леди все впорядке.

«Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрелка обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату», — написала посол Украины.

Вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) в отеле Washington Hilton произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп.

Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. При этом в 1981 году в этом же отеле Washington Hilton покушались на президента Рональда Рейгана.

Ранее стрелявший на ужине с участием Трампа назвал цели покушения.