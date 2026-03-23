Постсоветская страна захотела вступить в «коалицию желающих» по Украине

Санду: Молдавия готова присоединиться к «коалиции желающих» ЕС по Украине
Молдавия готова присоединиться к так называемой «коалиции желающих» ЕС по оказанию помощи Украине. Об этом заявила президент республики Майя Санду, ее слова приводит ТАСС.

«Молдавия выразила готовность участвовать в этой «коалиции желающих», — сказала Санду во время общения с журналистами по итогам заседания Высшего совета безопасности.

Она напомнила, что Молдавия уже оказывает Украине поддержку, обучая ее специалистов по разминированию. Санду считает, что участие в «коалиции желающих» не противоречит Конституции Молдавии, в которой прописан принцип постоянного нейтралитета страны.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «коалиция желающих» напоминает ему тех, кто хочет «выдавать желаемое за действительное».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнивала «коалицию желающих» с толпой зомби, которая двигается куда-то, но не может сформулировать, чего хочет. Она указала, что раньше западные объединения выбирали себе названия исходя из исторических традиций, мифологем или религиозных мировоззрений, однако сейчас это «белибердистика», отметила она.

Ранее СМИ сообщили о зависимости «коалиции желающих» от решения Путина.

 
