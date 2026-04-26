МИД Украины прокомментировал стрельбу на мероприятии с участием Трампа

Глава МИД Украины Сибига осудил стрельбу на мероприятии с участием Трампа
Украина осуждает стрельбу на торжественном мероприятии в отеле Washington Hilton, в котором принимал участие президент США Дональд Трамп и первые лица государства. Об этом на своей странице в соцсети Х написал министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Мы осуждаем стрельбу на ужине для корреспондентов в Белом доме. Мы испытываем облегчение от того, что президент Трамп, вице-президент Вэнс и другие присутствующие не пострадали», — написал Сибига.

По его словам, «такому насилию» нет оправдания и ему не место в демократическом обществе.

Вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) в отеле Washington Hilton произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп.

Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. При этом в 1981 году в этом же отеле Washington Hilton покушались на президента Рональда Рейгана.

Ранее посол Украины оказалась свидетелем стрельбы на ужине с участием Трампа.

 
