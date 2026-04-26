Макрон напомнил, что пункт договора ЕС о взаимной обороне – «не просто слова»

Philippe Magoni/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о способности Европы самостоятельно защитить себя напомнив, что пункт о взаимной обороне, закрепленный в договоре ЕС, это не просто слова. Об этом сообщает The Guardian.

Президент Франции заявил, что соответствующий пункт уже доказал свою эффективность на практике, когда несколько государств-членов ЕС направили военную помощь Кипру после атаки беспилотника на британскую авиабазу на острове 28 февраля.

«Что касается статьи 42, пункта 7, то это не просто слова. Мы знаем, что для нас это ясно, и здесь нет места для толкования или двусмысленности», — сказал Макрон.

До этого Макрон заявлял, что решение Евросоюза выделить Украине кредит и согласовать новый пакет санкций против России стало «мощным сигналом» Москве. По его словам, одобрение финансовой помощи Киеву демонстрирует намерение Европы продолжать поддержку Украины, а договоренность по 20-му пакету ограничительных мер подтверждает жесткую позицию ЕС в отношении России. Макрон также отметил, что европейские страны, по его мнению, выполняют взятые на себя обязательства и намерены сохранять последовательность в украинском вопросе.

