Левитт сделала необычное заявление о «выстрелах» незадолго до ужина с участием Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сделала «пугающее» замечание незадолго до стрельбы на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, где присутствовал президент Дональд Трамп. На это обратило внимание издание Daily Beast.

Как пишут авторы, «за несколько минут до того», как на мероприятии раздались выстрелы, Левитт сделала «пугающее замечание». В частности, комментируя заготовленную речь Трампа она упомянула, что раздадутся «выстрелы».

«Скажу вам, что сегодняшняя речь будет в классическом стиле Дональда Дж. Трампа. Это будет смешно. Это будет занимательно. Сегодня вечером будут выстрелы», — сказала Левитт.

Вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) в отеле Washington Hilton произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп.

Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. При этом в 1981 году в этом же отеле Washington Hilton покушались на президента Рональда Рейгана.

