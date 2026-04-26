Трамп назвал возможную причину стрельбы в отеле Washington Hilton

Трамп: многим не нравится, что я превратил США из посмешища в успешную страну

Американский лидер Дональд Трамп после стрельбы на торжественном ужине заявил, что многие не в восторге от того, что он превратил Соединенные Штаты «из посмешища» в «самую успешную страну». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я многое сделал. Мы многое сделали. Мы взяли эту страну - а мы многие годы были посмешищем - и [сделали так, что] теперь у нас самая успешная страна в мире. Мы изменили эту страну», — заявил Трамп.

По его словам, есть много людей, которым это не нравится. Он предположил, что в «этом и ответ» на произошедший в отеле инцидент со стрельбой.

Вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) в отеле Washington Hilton произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп.

Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. При этом в 1981 году в этом же отеле Washington Hilton покушались на президента Рональда Рейгана.

