В Иране рассказали, в каких условиях Тегеран не будет участвовать в переговорах

Пезешкиан: Иран не будет участвовать в переговорах в условиях давления и угроз

Тегеран не будет участвовать в переговорах с Вашингтоном в условиях давления, угроз или блокады. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, передает иранский телеканал Press TV в Telegram-канале.

«Пезешкиан отметил, что до тех пор, пока не прекратятся враждебные действия и давление со стороны США, восстановление доверия и прогресс на пути диалога останутся затруднительными», — говорится в публикации.

Кроме того, президент посоветовал Вашингтону сначала устранить препятствия, включая морскую блокаду, чтобы возобновить диалог и создать платформу для решения проблем.

25 апреля Reuters со ссылкой на пакистанский дипломатический источник сообщил, что Иран отказался принимать «максималистские требования» США в ходе мирных переговоров в Исламабаде.

По его словам, глава МИД Аббас Арагчи изложил свои «принципиальные позиции» премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу и другим высокопоставленным чиновникам, после чего покинул Исламабад вместе со своей делегацией в сопровождении военного самолета. Другие детали беседы не раскрываются.

Ранее в США предупредили о риске мировой войны в случае возобновления конфликта с Ираном.