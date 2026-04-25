Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Володин: благодарен КНДР за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ён Воном поблагодарил корейский народ и руководство республики за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, он и его делегация прибыли в Северную Корею по поручению президента России Владимира Путина.

«Еще раз в этой связи хочется подчеркнуть чувство благодарности нашим корейским коллегам, товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, корейскому народу за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками», — сказал он на встрече.

Речь идет об операции по освобождению Курской области, в которой приняли участие корейские военные. Как подчеркнул Володин, в РФ будут бережно хранить память о бойцах из КНДР.

В субботу председатель Госдумы прибыл с рабочим визитом в Северную Корею. Он примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, которая состоится 26 апреля. Музей посвящен мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке мер властей РФ в контексте СВО.