В России отреагировали на предупреждение финского политика из-за дронов ВСУ

Высказывание члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема о том, что Москва может ответить за предоставление Финляндией воздушного пространства для украинских БПЛА, является «голосом вопиющего в пустыне». Об этом заявил ТАСС эксперт РАНХиГС Александр Степанов.

«Это глас вопиющего в пустыне, очень редкое на сегодняшний день явление среди не отличающегося адекватностью оценок политического истеблишмента не только Финляндии, но и Европейского союза в целом», — сказал Степанов.

Он отметил, что выбранный вектор на последовательную русофобию уже закрепился — не только в информационном пространстве, но и в кругах, которые должны пытаться «снижать градус эскалации и способствовать урегулированию ситуации». Степанов добавил, что военно-политический курс Финляндии начинает реализовываться в сторону ранее озвученных планов по расширению инфраструктуры для транспортировки, размещения и хранения ядерного оружия.

«Финляндию готовят под очередной плацдарм для проецирования угроз на российском направлении уже с задействованием ядерного арсенала, оружия массового уничтожения», — подчеркнул эксперт, предупредив, что это ведет к эскалации и делает возможные последствия необратимыми.

23 апреля Армандо Мема написал в X, что Финляндии грозят ответные меры со стороны России при предоставлении своего воздушного пространства для дронов ВСУ. Политик регулярно критикует внешнюю политику Хельсинки и призывает вернуться к более добрососедским отношениям с РФ.

В середине месяца секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил об участившихся случаях, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по РФ.

Ранее СМИ сообщили, что три страны открыли свое небо беспилотникам ВСУ для атак на Россию.