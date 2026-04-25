В Госдуме ответили на идею Зеленского провести переговоры с РФ в Баку

Депутат Затулин: Москва не положится на Баку в проведении переговоров по Украине
Москва не готова полагаться на Баку в таком вопросе, как проведение трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием США, заявил «Ленте.ру» первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.

Он назвал инициативу украинского лидера Владимира Зеленского, предложившего Азербайджан в качестве площадки для переговоров, продиктованной исключительно комплиментарными соображениями по отношению к главе республики Ильхаму Алиеву.

По словам депутата, сближение Баку с Киевом само по себе уже вызывает у Москвы вопросы, учитывая демонстративные знаки внимания, которые Азербайджан оказывал Украине, включая заявления о сотрудничестве в сфере безопасности и совместном военно-техническом производстве, а нынешнее предложение украинского лидера лишь усугубляет ситуацию.

«В Азербайджане двойные стандарты, что ярко проявилось, например, в связи с ситуацией с крушением азербайджанского самолета. Мы прекрасно помним, какие были приняты меры в Азербайджане, как от нас требовали извинений даже после того, как они были принесены. И в то же время ни слова осуждения не было в адрес Украины, атака дронами которой и привела к трагедии», — напомнил Затулин.

При этом он подчеркнул, что России не нужны дополнительные проблемы с таким ненадежным партнером.

Предложение Зеленского провести переговоры по урегулированию конфликта в Баку прозвучало в ходе встречи с президентом Азербайджана, в рамках которой стороны подписали шесть соглашений, в том числе о сотрудничестве в сфере безопасности, сельского хозяйства, повышения товарооборота, военно-технического сектора с совместным производством.

Ранее в Кремле назвали провокацией разговор Зеленского с Алиевым.

 
