Экс-премьера Литвы требуют лишить неприкосновенности за траты на €345 тысяч

Генпрокуратура Литвы потребовала от Сейма лишить депутатской неприкосновенности экс-премьера республики Гинтаутаса Палуцкаса, чтобы предъявить ему обвинения в незаконном обогащении. Как сообщает BNS, политика и его жену подозревают в незаконном обогащении почти на €345 тысяч.

Генпрокурор Нида Грунскене в своем обращении в парламент уточнила, что, по версии следствия, Гинтаутаса Палуцкас с супругой Ильмой Палуцкене за период с декабря 2010 года по декабрь 2024 года потратили средства неясного происхождения на покупку ценных бумаг, автомобилей и недвижимости, включая квартиру на улице Тринаполе в Вильнюсе за €223 тысячи.

Кроме того, в тот же период на счета супружеской пары были внесены более €58,6 тысяч путем безналичных транзакций и €231 тысяча наличными. Происхождение этих средств также не подтверждается законными доходами экс-премьер-министра и его жены, утверждает генпрокурор Литвы.

«Кроме того, около €54 тысяч были получены Палуцкасом через фиктивные сделки с кипрской компанией», — говорится в обращении Грунскене.

«Я приостановил членство в партии <...> и определенно соглашусь, чтобы неприкосновенность была снята в упрощенном порядке», — заявил сегодня Палуцкас.

При этом политик заверил, что они с женой «не совершили никакого преступления», и пообещал «доказывать свою правду юридическими средствами».

Досудебное расследование началось летом 2025 года после журналистских расследований «Laisvės TV» и центра «Siena», которые выявили, что Палуцкас приобрел и управлял компанией «Sagerta», получившей 180 тысяч евро невозвратных займов неизвестного происхождения. На фоне скандала политик подал в отставку с поста премьера.

