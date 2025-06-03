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Премьер Литвы усомнился в словах Зеленского об «угрозе» со стороны России

Премьер Палуцкас: Зеленский преувеличивает в своих заявлениях об угрозе от РФ
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский преувеличивает степень «угрозы» от запланированных совместных российско-белорусских учений. Об этом заявил премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас, передает «Sputnik. Литва».

«Я не знаю, какой информацией располагает украинская разведка или президент Украины, но та информация, которая есть у нас, не несет никаких дополнительных угроз, поэтому общественность не должна дополнительно беспокоиться и напрягаться по этому поводу», — подчеркнул он.

2 июня Зеленский в Вильнюсе посоветовал странам Европы «спросить» у своей разведки, что Россия «планирует в Белоруссии» этим летом. По его словам, Украине и Европе может «понадобиться больше совместных сил».

Палуцкас добавил, что данные об учениях РФ и Белоруссии собирает не только литовская разведка, но и разведывательные органы НАТО.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что попытки западных стран представить запланированные на середину сентября белорусско-российские военные учения «Запад-2025» попыткой подготовки к развязыванию агрессии является «полнейшей глупостью».

Ранее сообщалось, что Польша готовит ответ на масштабные военные учения России и Белоруссии.

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