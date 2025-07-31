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Премьер Литвы подал в отставку после скандала. В чем его обвиняют

Премьер Литвы Палуцкас уходит в отставку на фоне коррупционного скандала
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Гинтаутас Палуцкас

Mindaugas Kulbis/AP
Литовский премьер-министр и лидер Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку. Политик принял такое решение на фоне резонансного коррупционного скандала. Утром он позвонил президенту страны и сообщил о своем выборе. Сейчас Палуцкас находится в отпуске и ухаживает за пчелами. Тем временем в правящей партии уже ищут замену. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас на фоне коррупционного скандала покидает свой пост, заявил президент страны Гитанас Науседа в беседе с журналистами.

«Сегодняшняя новость такова, что утром мне позвонил Гинтаутас Палуцкас и объявил о своей отставке»,

— цитирует его Delfi.

Науседа заверил, что в политике правительства после отставки 45-летнего премьера не произойдут фундаментальные изменения. Литовский президент уточнил, что не считает решение Палуцкаса об уходе с должности «запоздалым».

«Я дал ему время сначала подумать по-человечески, оценить все обстоятельства. Считаю, что он принял единственно правильное решение, он воспользовался этой возможностью. Я поздравляю его с этим решением», — добавил президент Литвы.

Палуцкас уйдет не только с должности премьера, но и с поста председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ).

24 июля Науседа дал премьер-министру две недели на то, чтобы тот принял решение о своем политическом будущем. В ответ Палуцкас предупредил, что его потенциальный уход с должности «будет иметь последствия не только для него, но и для всей правящей коалиции и правительства».

Причины отставки

Поводом для ухода Палуцкаса с поста премьера балтийской республики стала недавняя новость о том, что компания Dankora, основанная его племянницей Виргинией Палуцкене, получила европейское финансирование. Основную часть из €173 тысяч она направила на покупку продукции компании Garnis, частично принадлежащей главе правительства, сообщало LRT (Литовское национальное радио и телевидение).

Именно к этой информации Науседа отнесся наиболее серьезно, уточнил советник президента Фредерикс Янсонс.

«Сюжет, который стал достоянием общественности, впервые рассказывает о событиях, которые произошли уже тогда, когда господин Гинтаутас Палуцкас занимал должность премьер-министра», — сказал он.

Премьер в свое оправдание заявил, что не занимается деятельностью компании, поэтому для него эта информация «стала большим сюрпризом».

Обвинения в свой адрес он назвал «масштабной атакой со стороны политических противников».

Кроме того, недовольство в обществе вызвало то, что еще в 2012 году кипрская компания продала Палуцкасу квартиру в центре Вильнюса по заниженной цене. При этом земельный участок, на котором был построен дом, Палуцкас предоставил фирме-застройщику своим распоряжением от имени муниципалитета, будучи его главой.

А в 2009 году, по информации литовских СМИ, политик приобрел участок земли в столице, где был незаконно приватизирован государственный лес. Также премьера уличили в том, что он воспользовался привилегированным доступом к банковскому кредитованию для компании, принадлежащей его родственникам.

Отпуск с пчелами и последствия для социал-демократов

25 июля Палуцкас на фоне скандала ушел в двухнедельный отпуск, чтобы «позаботиться о пчелах», пишет Sputnik Литва. Отдых был «давно запланирован», подчеркнул политик.

«У меня есть кое-какие домашние дела, нужно позаботиться о пчелах и меде. Это простые потребности»,

— отметил он.

Тем временем в СДПЛ уже подготовили планы А, В и С для замены премьера, передает Delfi. По словам евродепутата и почетного председателя партии Витяниса Повиласа Андрюкайтиса, есть множество вариантов по кандидатуре главы правительства.

«Даже в нашем сейме достаточно отличных парламентариев, которые наглядно доказали свое доверие <...> У нас есть свой план», — подчеркнул он.

При этом он Андрюкайтис признал, что скандал вокруг Палуцкаса представляет собой «серьезный репутационный вызов» для СДПЛ.

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