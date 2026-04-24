Мерц заявил, что желает «более тесного сотрудничества» Украины с ЕС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался против немедленного приема Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного приема Украины в Европейский союз. Об этом сообщает ТАСС.

«Всем ясно, что немедленное вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно», — сказал политик на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС на Кипре.

Также он заявил, что хочет добиться «более тесного привлечения [Украины] к работе европейских институтов».

20 апреля газета Financial Times написала, что Франция и Германия выступают за предоставление Украине промежуточного статуса на пути вступления в Евросоюз, а именно за частичную интеграцию и «символические» льготы без ключевых прав полноценного участника объединения.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства страны в ЕС, так как Киев якобы «по-настоящему защищает» Европу. По словам главы государства, Украина «заслуживает полноправного членства» в Евросоюзе.

Ранее премьер Бельгии заявил, что быстрых процедур для членства Украины в ЕС нет.