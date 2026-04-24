Путину показали плащ, который Каддафи подарил Жириновскому

Президенту РФ Владимиру Путину на выставке «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в московском выставочном зале «Манеж» показали бедуинскую накидку, которую в 1990-е годы ливийский лидер Муаммар Каддафи подарил основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время осмотра экспозиции, посвященной 80-летию со дня рождения политика, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал главе государства историю накидки.

«Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку», — рассказал Слуцкий.

По его словам, основатель ЛДПР очень дорожил этим подарком.

Сам Жириновский рассказывал, что получил накидку от ливийского лидера в 1995 году. Каддафи принимал гостей в своем шатре. Когда он заметил, что политик замерз, поручил передать ему теплую одежду ручной работы, сделанную из верблюжьей шерсти.

Владимир Жириновский возглавлял ЛДПР более 30 лет и был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политика не стало 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. 25 апреля этого года ему исполнилось бы 80 лет.

Ранее Путин получил в дар от главы фонда «Круг добра» икону «Целительница».