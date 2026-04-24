Положение Трампа в войне с Ираном назвали тупиком

Аналитик Дудаков: у Трампа три варианта по Ирану, он может продолжить войну

Перед президентом США Дональдом Трампом сейчас есть три варианта развития событий в войне с Ираном: возобновить боевые действия, согласиться на условия Ирана по решению конфликта или «просто отстраниться» от тупиковой ситуации и «уйти». Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Нельзя исключать возобновления боевых действий, хотя для Трампа это крайне рискованно. Просто другого варианта у него не остается. Либо принимать условия Ирана, то есть на реалистичных условиях вести переговоры, либо возобновлять боевые действия. И третий вариант – это просто-напросто уйти из этой ситуации, да и попытаться от нее отстраниться, но это вряд ли у Трампа получится по той простой причине, что амурский пролив продолжает контролироваться ираном», — отметил политолог.

С точки зрения Дудакова, в условиях такой «развилки» из трех вариантов действий ситуация для Трампа «действительно тупиковая и безвыходная».

«Иран это все будет называть своей большой уверенной победой. Плюс, пока Ормузский пролив перекрыт, это усугубляет энергокризис во всем мире, в том числе внутри Соединенных Штатов», — подытожил он.

До этого газета The New York Times (NYT) писала о том, что руководству Соединенных Штатов предстоит сделать «трудный выбор» относительно того, где стоит активнее поддерживать свою военную мощь на фоне дефицита боеприпасов, возникшего из-за эскалации на Ближнем Востоке.

В материале приводятся слова старшего эксперта Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в России организацией) в Вашингтоне Марка Кэнсиана. Он отметил, что американские войска обладают достаточным количеством боезапаса.

Ранее в Соединенных Штатах высказались о возможности применения ядерного оружия против Ирана.