Утвержденный ЕС кредит для Украины на €90 млрд – это сигнал для мира «о подрыве надежности европейских финансовых институтов», а также для европейских избирателей, карманы которых оказались «вывернуты наизнанку». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Слуцкий прокомментировал высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона, который назвал одобрение 20-го пакета антироссийских санкций и кредита на €90 млрд для Украины «сильным сигналом» для Москвы.

Депутат отметил, что сейчас европейские власти поддерживают «неонацизм на Украине» больше, чем «собственных сограждан», и это уже понимают жители ряда европейских стран.

«Перманентная санкционная истерия в отношении России в ущерб экономическим интересам стран Европы – сигнал если не медицинского характера, то точно для избирателей стран Старого Света. <…> Грабеж и русофобия остаются основными «двигателями» поддержки укрофюрера со стороны Брюсселя. И это также «мощный сигнал» миру о подрыве надежности европейских финансовых институтов», — отметил он.

Слуцкий добавил, что европейские лидеры с помощью кредита «вывернули на изнанку» карманы налогоплательщиков, а также ослабили их благосостояние «последствиями бездумных рестрикций». И теперь евробюрократы «снова стали тянуть руки» к замороженным российским активам, написал депутат.

22 апреля ЕС согласовал кредит для Украины на €90 млрд и 20-й пакет санкций против России. Этому поспособствовало снятие вето со стороны Венгрии и Словакии, которые были наложены из-за остановки Киевом транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев ожидает получения первого транша в рамках кредита в мае-июне.

Ранее в Европарламенте сравнили ЕС с «хомяком в колесе» из-за санкций против России.