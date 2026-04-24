Американский дипломат предостерег страны ЕС от гнева по отношению к Трампу

Экс-представитель США в НАТО Волкер: нападки на Трампа не принесут пользы ЕС

Европейским и британским политикам не стоит «отталкивать» президента США Дональда Трампа и критиковать его администрацию по поводу войны с Ираном. Об этом заявил Politico американский дипломат, бывший постоянный представитель США в НАТО и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, европейские политики, которые осудили подход Трампа в Иране, «совершают очень серьезные ошибки». Он отметил, что даже если слова Трампа кажутся европейцам «огромной глупостью, которая приведет к ужасным последствиям», им «не обязательно об этом говорить».

«Сказав это, вы оттолкнете Дональда Трампа и рискуете тем, что он свяжет ваше недовольство его политикой со своим собственным недовольством некоторыми из ваших политических решений», — сказал Волкер.

Дипломат подчеркнул, что нападки европейцев на Трампа могут привести к «разрыву трансатлантических отношений», которые до сих пор «ценны» для обеих сторон.

Волкер также посоветовал европейским лидерам осторожнее реагировать на общественное недовольство войной в Иране и не занимать позиции, которые могут вызвать гнев Трампа.

«Есть способы действовать на опережение, не прибегая к необоснованным нападкам на президента Трампа, которые на самом деле не принесут пользы», — отметил он.

24 апреля агентство Bloomberg сообщило, что председатель Евросовета Антониу Кошта предупредил лидеров ЕС, что объединение собьется с пути, если будет следовать за президентом США Дональдом Трампом.

19 апреля Трамп отметил, что страны ЕС «показали свое истинное лицо» во время войны в Иране. 22 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США не видят достаточных действий от Европы по поддержке действий Вашингтона в Иране.

Ранее премьер Туск усомнился в помощи США в случае нападения России.