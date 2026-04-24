СМИ сообщили, что Пентагон не предлагал «наказать» союзников выходом США из НАТО

Reuters: Пентагон не предлагал выход США из НАТО как наказание для союзников

Возможный выход Соединенных Штатов из НАТО или закрытие американских баз в странах Европы не упоминаются во внутренних документах Пентагона, касающихся ответных действий на отказ союзников помочь в военной операции против Ирана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из Вашингтона.

«По словам этого чиновника, в письме [Пентагона] не говорится, что США должны пойти на такой шаг (отказаться от членства в НАТО. — «Газета.Ru»). В нем также не предлагается закрывать базы в Европе», — отмечается в публикации.

При этом журналисты обратили внимание, что источник отказался говорить, обсуждается ли сокращение численности американских войск в Европе в качестве ответной меры на бездействие союзников США по НАТО.

1 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что всерьез задумывается о выходе страны из НАТО из-за отказа союзников помогать в военной операции на Ближнем Востоке. Позднее хозяин Белого дома назвал Североатлантический альянс «бумажным тигром» и подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин не боится этого военного блока.

Ранее американская администрация составила «черный список» союзников по НАТО.