СМИ сообщили, что Пентагон не предлагал «наказать» союзников выходом США из НАТО

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Reuters: Пентагон не предлагал выход США из НАТО как наказание для союзников
Reuters

Возможный выход Соединенных Штатов из НАТО или закрытие американских баз в странах Европы не упоминаются во внутренних документах Пентагона, касающихся ответных действий на отказ союзников помочь в военной операции против Ирана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из Вашингтона.

«По словам этого чиновника, в письме [Пентагона] не говорится, что США должны пойти на такой шаг (отказаться от членства в НАТО. — «Газета.Ru»). В нем также не предлагается закрывать базы в Европе», — отмечается в публикации.

При этом журналисты обратили внимание, что источник отказался говорить, обсуждается ли сокращение численности американских войск в Европе в качестве ответной меры на бездействие союзников США по НАТО.

1 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что всерьез задумывается о выходе страны из НАТО из-за отказа союзников помогать в военной операции на Ближнем Востоке. Позднее хозяин Белого дома назвал Североатлантический альянс «бумажным тигром» и подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин не боится этого военного блока.

Ранее американская администрация составила «черный список» союзников по НАТО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!