Хор Сретенского монастыря выпустил песню ко Дню памяти жертв геноцида армян

Хор Сретенского монастыря запустил международный документально-музыкальный кинопроект «Притяжение», посвященный культурным и духовным связям России с другими странами, сообщает пресс-служба хора.

Проект стартовал с публикации клипа и песни «Ov, Hayots ashkhar» ко Дню памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Всего в рамках проекта будет выпущено 4 серии фильмов, посвященных Армении, Узбекистану, Сербии и Киргизии.

Съемки клипа на песню «Ov, Hayots ashkhar» проходили в музейном комплексе «Цицернакаберд» в Армении, Татаевском монастыре и ереванском Каскаде. Главным героем фильма про Армению стал Дмитрий Харатьян.

«Проект «Притяжение» расширяет диалог о семье, языке и духовных основах за пределы России. Мы говорим о притяжении людей, культур и историй, которые на первый взгляд могут казаться разными, но на самом деле имеют гораздо больше общего. Даже через столетия, через сложные страницы истории, через расстояния и границы мы остаемся близкими друг к другу», — рассказал художественный руководитель и дирижер Хора Сретенского монастыря Андрей Полторухин.

 
