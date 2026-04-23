Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Берлине облили кетчупом сына последнего шаха Ирана

Fars: сына последнего шаха Ирана Пехлеви облили томатным соусом в Берлине

Неизвестный облил томатным соусом Резу Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Fars, публикуя видеозапись инцидента.

«При выходе Резы Пехлеви с пресс-конференции в Берлине один протестующий облил его кетчупом», — отмечается в сообщении.

Телохранители немедленно задержали напавшего и передали его полиции.

В конце марта Пехлеви, представляющийся лидером иранской оппозиции в изгнании, заявил, что свобода в Иране находится в пределах досягаемости. В связи с этим он призвал Соединенные Штаты продолжать «намеченный курс» в войне против Ирана. Пехлеви призвал «не протягивать спасательный круг разваливающемуся режиму». По его словам, необходимо подготовить почву для того, «чтобы иранский народ смог завершить начатое».

Также Пехлеви отметил, что он будет готов возглавить Иран после «краха режима».

В начале марта Пехлеви в ходе беседы с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован) призвал страны Европы начать «крестовый поход» против Исламской Республики.

Ранее Пехлеви отписался в соцсети от президента США и премьер-министра Израиля.

 
Теперь вы знаете
«Схема Долиной 2.0» и другие ловушки для покупателей жилья в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!