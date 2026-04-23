В Берлине облили кетчупом сына последнего шаха Ирана

Неизвестный облил томатным соусом Резу Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Fars, публикуя видеозапись инцидента.

«При выходе Резы Пехлеви с пресс-конференции в Берлине один протестующий облил его кетчупом», — отмечается в сообщении.

Телохранители немедленно задержали напавшего и передали его полиции.

В конце марта Пехлеви, представляющийся лидером иранской оппозиции в изгнании, заявил, что свобода в Иране находится в пределах досягаемости. В связи с этим он призвал Соединенные Штаты продолжать «намеченный курс» в войне против Ирана. Пехлеви призвал «не протягивать спасательный круг разваливающемуся режиму». По его словам, необходимо подготовить почву для того, «чтобы иранский народ смог завершить начатое».

Также Пехлеви отметил, что он будет готов возглавить Иран после «краха режима».

В начале марта Пехлеви в ходе беседы с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован) призвал страны Европы начать «крестовый поход» против Исламской Республики.

Ранее Пехлеви отписался в соцсети от президента США и премьер-министра Израиля.