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В Германии решили создать сильнейшую армию в Европе

BZ: Германия перевооружает армию, чтобы сделать ее сильнейшей в Европе
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Mindaugas Kulbis/AP

Власти Германии решили перевооружить вооруженные силы страны, чтобы сделать из сильнейшими в Европе. Об этом сообщает издание BZ.

По данным издания, Германия планирует превзойти страны НАТО в оборонных расходах. Власти готовятся заключить более 60 контрактов на закупку вооружения.

В конце июля агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Германия собирается более чем в четыре раза увеличить военный бюджет и в настоящее время готовит несколько многомиллиардных заказов на военную технику. В частности, Берлин намерен купить 20 истребителей Eurofighter Typhoon, три тысячи бронемашин Boxer и до 3,5 тысяч боевых машин пехоты Patria. Заказ самолетов обойдется в €4-5 млрд, а военный машины — в €17 млрд. Ожидается, что бундесвер будет получать эту технику в течение 10 лет.

Также Минобороны ФРГ хочет приобрести большое количество систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и сотни башенных систем ПВО для защиты от беспилотников SkyRanger.

В статье отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц уже заручился поддержкой депутатов в вопросе значительного роста расходов на оборону. Планируется, что в 2026 году они достигнут €83 млрд.

Ранее в Германии раскрыли «голую правду» об уровне обороноспособности Европы.

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