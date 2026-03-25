В Якутии досрочно прекратили полномочия депутата Иванова

Депутаты Государственного собрания Якутии (Ил Тумэн) досрочно лишили полномочий депутата Александра Иванова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Решение было принято на очередном пленарном заседании Государственного собрания. Основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий послужило включение Иванова в реестр иностранных агентов.

Министерство юстиции РФ внесло Александра Иванова в список иноагентов 27 февраля 2026 года. Как утверждают в ведомстве, он взаимодействовал с иностранными агентами и организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. А также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике. Признание Иванова иноагентом подразумевает получение поддержки из иностранного источника, в том числе денежных средств или иного имущества.

28 февраля в беседе с новостным порталом 14.ru Иванов подтвердил свой статус иноагента, однако вдаваться в подробности не стал. Он лишь заявил, что собирается обратиться в региональный Минюст за разъяснением ситуации.

Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Анатолия Вороновского.