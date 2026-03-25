Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Якутии досрочно прекратили полномочия депутата Иванова

Госсовет Республики Саха (Якутия)

Депутаты Государственного собрания Якутии (Ил Тумэн) досрочно лишили полномочий депутата Александра Иванова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Решение было принято на очередном пленарном заседании Государственного собрания. Основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий послужило включение Иванова в реестр иностранных агентов.

Министерство юстиции РФ внесло Александра Иванова в список иноагентов 27 февраля 2026 года. Как утверждают в ведомстве, он взаимодействовал с иностранными агентами и организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. А также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике. Признание Иванова иноагентом подразумевает получение поддержки из иностранного источника, в том числе денежных средств или иного имущества.

28 февраля в беседе с новостным порталом 14.ru Иванов подтвердил свой статус иноагента, однако вдаваться в подробности не стал. Он лишь заявил, что собирается обратиться в региональный Минюст за разъяснением ситуации.

Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Анатолия Вороновского.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
