Акциониста Павла Крисевича арестовали

В Мытищах на десять суток арестовали акциониста Павла Крисевича
@pavelkrisevich/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Акциониста Павла Крисевича арестовали на десять суток по делу о неповиновении полиции. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости»‎.

Уточняется, что во время слушания в Мытищинском районном суде 25-летний художник не признал вину. По его словам, в протоколе указаны неверные данные, а сам он шел на встречу правоохранителям. Адвокат Крисевича Оскар Черджиев также заявил, что вина сотрудниками МВД не доказана, а их рапорты сфальсифицированы.

«До суда Крисевич рассказал «Осторожно, новости», что встретил правоохранителей по другому адресу, когда выходил из магазина. А тот, что указан в рапорте — участок на частном секторе, где художник никогда не был: «Они сказали, надо подписать предостережение перед выборами, и предложили проехать в ОВД. Я согласился», — говорится в посте.

О задержании акциониста стало известно накануне. Супруга Крисевича рассказала, что его увезли в отдел полиции № 2 в Мытищах для подписания предостережения о недопустимости нарушений закона перед выборами в сентябре.

В 2022 году суд приговорил Крисевича, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Впоследствии решение отменили, но на следующий год акциониста осудили на тот же срок. В этот раз к обвинению добавили мотив в виде «идеологической ненависти».

Ранее стало известно наказание главы Союза художников за сбитых детей.

