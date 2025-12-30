Художник-акционист Крисевич уехал из России

Художник-акционист Павел Крисевич (признан в РФ иностранным агентом) в начале ноября 2025 года покинул территорию России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале ночью 30 декабря.

По его словам, на данный момент он находится в безопасности.

В конце августа Telegram-канал «Осторожно, новости»‎ писал, что акциониста арестовали на десять суток по делу о неповиновении полиции. Уточняется, что во время слушания в Мытищинском районном суде 25-летний художник не признал вину. По его словам, в протоколе указаны неверные данные, а сам он шел на встречу правоохранителям. Адвокат Крисевича Оскар Черджиев также заявил, что вина сотрудниками МВД не доказана, а их рапорты сфальсифицированы.

Супруга Крисевича рассказала, что его увезли в отдел полиции № 2 в Мытищах для подписания предостережения о недопустимости нарушений закона перед выборами в сентябре.

В 2022 году суд приговорил Крисевича, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Впоследствии решение отменили, но на следующий год акциониста осудили на тот же срок. В этот раз к обвинению добавили мотив в виде «идеологической ненависти».

Ранее сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) стал самым дорогим иноагентом на Новый год.